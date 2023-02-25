اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بايدن يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات (إف-16) الأمريكية

السبت، 25 فبراير 2023 09:24 ص
بايدن يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات (إف-16) الأمريكية بايدن
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يستبعد تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" في الوقت الراهن، نظرا لعدم حاجة كييف لها الآن.

وقال بايدن - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم السبت - "لا يحتاج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مقاتلات (إف-16) الآن.. ووفقا لعسكرينا، لا يوجد سبب لتقديم (إف-16) في الوقت الحالي.. استبعد ذلك في الوقت الحالي".

وأضاف أن الجيش الأوكراني يحتاج إلى دبابات ومدفعية ومنظومات دفاع جوي، بما في ذلك أيضا راجمات "هيمارس".. وتابع "هناك أشياء يحتاجها زيلينسكي الآن والتي نرسلها إليه حتى يتمكن من النجاح".

وأوضح بايدن قائلا "أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا بقدر ما يلزم للانتصار على روسيا".

 


بايدن

أوكرانيا

مقاتلات إف 16

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

امريكا



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