انطلاق الدورة المتكاملة "الدفعة السادسة" بأكاديمية الأوقاف الدولية الأحد

قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية فى التدريب والتأهيل المستمر، تنطلق فعاليات المكون الثقافى الدورة المتكاملة (الدفعة السادسة) لعدد (85) إمامًا وواعظة، يوم الأحد الموافق 5/ 3/ 2023م، ويحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن انعقاد امتحان المكون الشرعى سيعقد يوم السبت الموافق 4/ 3/ 2023م، وتستقبل الأكاديمية المتدربين والمتدربات مساء الجمعة الموافق 3/ 3/ 2023م .