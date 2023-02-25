اليوم السابع
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الأوقاف: "الاستجابة لله ورسوله".. موضوع خطبة الجمعة القادمة

السبت، 25 فبراير 2023 11:29 ص
الأوقاف: "الاستجابة لله ورسوله".. موضوع خطبة الجمعة القادمة وزارة الأوقاف
كتب ــ لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الاستجابة لله ورسوله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن الوطن هو بيتنا الكبير وبيت الأسرة الكبيرة، وهو لنا جميعًا وبنا جميعًا والحفاظ عليه واجبنا جميعًا، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو كيان يسكننا ونسكنه، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعى ووطنى وحياتى، ومن حقه علينا أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا، مشددا على أن الوطنية ليست ادعاء بل هى انتماء بالجهد والعرق والعمل الجاد، فالعامل فى مصنعه والفلاح فى أرضه والعالم والمفكر والإعلامى والطبيب كل فى مجاله، والعامل الذى يتقن عمله ويجتهد فيه متعبد بعمله، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه فانظر إلى مدى انتمائه إلى وطنه واعتزازه.
 
 
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خطبة الجمعة

وزارة الاوقاف

وزاره الاوقاف

الجمعه



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