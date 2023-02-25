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اللهم بلغنا رمضان.. عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام الشهر الكريم

السبت، 25 فبراير 2023 01:00 ص
اللهم بلغنا رمضان.. عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام الشهر الكريم هلال رمضان - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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ما يقرب من 29 يوما، على موعد شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا ، حيث تشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1444 هجريا ، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م .

و يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ) .

 رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام فى أول أيام شهر رمضان 2023 ، وذلك وفقا لامساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

 

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة

 

السحور 2:09

 

إمساك 4:09

 

الفجر 4:29

 

الشروق 5:56

 

الظهر 12:02

 

العصر 3:30

 

المغرب 6:08

 

 العشاء 7:26

 

 

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)،


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