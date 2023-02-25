اللهم بلغنا رمضان.. عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام الشهر الكريم

كتب محمود راغب

ما يقرب من 29 يوما، على موعد شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا ، حيث تشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1444 هجريا ، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م .

و يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ) .

رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام فى أول أيام شهر رمضان 2023 ، وذلك وفقا لامساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة

السحور 2:09

إمساك 4:09

الفجر 4:29

الشروق 5:56

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:08

العشاء 7:26

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)،