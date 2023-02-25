اليوم السابع
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القوى العاملة تختتم دورتها التدريبية على مهنة التفصيل بالبحيرة

السبت، 25 فبراير 2023 04:39 م
القوى العاملة تختتم دورتها التدريبية على مهنة التفصيل بالبحيرة القوى العاملة تختتم دورتها التدريبية على مهنة التفصيل بالبحيرة
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ختام البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية اشليمه مركز إيتاى البارود، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة لهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.
 
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير المديرية، في تقريره للوزارة أن وحدة التدريب المتنقلة تقدم دورات مجانية للمتدربين تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022 - 2023، وأن الاختبار شمل اختبار نظرى وآخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تكون السيدات مؤهلة للعمل، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة  تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.
 
وفي سياق منفصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بأسيوط، بشأن قيام المديرية بجولة ميدانية برئاسة على سيد مصطفى مدير المديرية إلى موقع إنشاء قناطر ديروط، والتى تضم حاليا 177 عاملاً كبداية للمشروع، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد بمواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، ورعاية العمالة غير المنتظمة.
 
وأوضح مدير المديرية في تقريره للوزارة، أنه خلال الجولة تم شرح الخدمات الاجتماعية والرعايه الصحية التى تقدمها مديرية القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات بالمديرية، كما تم الاطلاع على تراخيص عمل الأجانب وكذلك استيفاء نسبة الـ5٪ لذوي الهمم.

القوى العاملة

سوق العمل

مراكز التدريب المهني



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