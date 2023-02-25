القوى العاملة تعلن تسليم عقود عمل لذوى الهمم فى شمال سيناء

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، تسليم 14 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محمد سالم مدير المديرية، أن المديرية تنفذ توجيهات الوزير بحصر المنشآت وتوفير فرص عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيراً أن المديرية مستمرة خلال الفترة المقبلة في التأكد من استيفاء المنشآت بتعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم، وتم الانتقال لمواقع العمل بالمنشآت وتسليم عقود العمل بهدف دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وفي ذات السياق، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن تنظيم ندوة توعوية ضمن خطة عمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بمقر مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والممتلكات.

وأشار هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره، إلى أن الندوة تهدف إلى التوعية بتأمين بيئة العمل من أجل مناخ آمن وصحى للعمال بكافة المتشآت ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى من الأخطار التى من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل وللحفاظ على المتشآت والممتلكات.

وأضاف مدير المديرية أنه خلال الندوة تم التطرق إلى أنواع المخاطر داخل بيئة العمل الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والميكانيكة ومخاطر الحريق وكيفية الحد منها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء فى حالة حدوث الحرائق داخل المنشآت، وأيضا ضرورة ارتداء المهام الشخصية للوقاية من تلك الأخطار وكذلك ضرورة وأهمية إعداد خطة الطوارىء.