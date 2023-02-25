الحبس عامين لبائع متجول لسرقته 50 جنيها من بائع مناديل فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد رضوان أبازيد، والمستشار ياسر نصر صديق وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بالحبس عامين مع الشغل للمتهم " س.ك.س" بائع متجول، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بسرقة طفل بالطريق العام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14207 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد ببلاغ من المجنى عليه، بقيام المتهم باقتياده وسرقة مبلغ مالى منه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية، أنه حال سير المجنى عليه الطفل " ع.ا.ع" 14 سنة بائع مناديل، بالطريق العام ليلا، استوقفه المتهم " س.ك.س" بائع متجول، واقتاده إلى شاطئ البحر بعيد عن أعين المارة وقام بتفتيشه وسرقة مبلغ مالى قدرة 50 جنية كانت بحوزته، وعند مرور أحد الأشخاص شاهد المتهم يقوم بتفتيش المجنى عليه وفر المتهم هاربا، وقام بإبلاغ الشرطة وتم التوصل إلى مواصفات المتهم وتحديده والقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المسروق محل البلاغ، وأكدت التحريات أن المتهم يزاول نشاطا إجراميا تخصص فى خطف وسرقة الأطفال كرها عنهم، وتم ضبطه فى العديد من القضايا المماثلة آخرها القضية رقم 8704 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العطارين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.