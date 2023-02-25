التحقيق فى مصرع سائق توك توك بمشاجرة غرب الإسكندرية.. والنيابة تصرح بدفن الجثمان

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، من الأهالي يفيد حدوث مشاجرة بمغسلة سيارات بشارع فضة بدائرة القسم، ووجود متوفي، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات عن جريمة الإسكندرية، إنه قد حدث مشادة كلامية بين «ك.أ.م» وشهرته «نابولي»، 32 عاما، مقيم بمنطقة الدخيلة، و«م.م.ال»، 20 عامًا، سائق توك توك، مقيم الهانوفيل، بسبب الخلاف على ثمن غسيل التوك توك.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة بين الطرفين طعن خلالها الأول الثاني بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاته، فيما ألقى ضباط مباحث القسم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

وتبين أن المجني عليه سبق اتهامه في عدد 13 قضية آخرهم القضية رقم 15509 لسنة 2022 جنح الدخيلة، سرقة، والمتهم سبق اتهامه في 10 قضايا آخرهم القضية رقم 19329 لسنة 2022 جنح الدخيلة سلاح أبيض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.