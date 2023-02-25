التجارة: إعفاء سبيكتى الفيروسيليكون ماغنسيوم وباريوم من رسوم الإغراق

كتب هانى الحوتى

تقدمت شركة مسابك القاهرة الكبرى، بطلب لوزارة التجارة والصناعة، لاستثناء خامات سبيكتي الفيروسيليكون ماغنسيوم والفيروسيليكون باريوم من رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون)، وهي سبيكة حديد تحتوي على نسبة 20% وزنًا أو أكثر من السيليكون، مرجعة السبب أن السبيكتين لا يتم إنتاجهما حاليًا من جانب الصناعة المحلية.

ردت وزارة التجارة والصناعة، على الطلب بأن يتم إعفاء سبيكتي الفيروسيليكون ماغنسيوم والفيروسيليكون باريوم من رسوم مكافحة الإغراق، وتندرج عليها البنك الجمركي 7202.99، والذي لا يدخل في نطاق تطبيق القرار، ونبهت الوزارة على كافة المنافذ الجمركية التعميم بذلك.

وسبق أن أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قرارًا في يونيو الماضي، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، جمهورية تركيا، ودولة أوكرانيا، وذلك لمدة 12 شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.

ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 5779.9 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022 مقابل 4753.6 ألف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ حجم المبيعات 5352.8 ألف طن خلال أول 8 شهور من العام الجاري مقارنة مع 4506 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.