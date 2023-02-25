الأقصر تزرع شتلات أشجار مثمرة أمام المدارس بقرى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استمرار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة، لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.

وفى هذا الصدد قام قسم الحدائق والبساتين بزراعة بعض الشتلات، وذلك أمام الأسوار بمدرسة الصنايع الفنية العسكرية، وبتقليم الأشجار بقرية أصفون أمام المدرسة فصل واحد، حيث تشهد قرى حياة كريمة العمل على زراعة 1300 شجرة مثمرة، ومن المستهدف توزيع الأشجار وزراعتها على جانبى الطرق وأمام المباني الحكومية وفي مداخل القري والنجوع.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تسلم المحافظة 120 ألف شجرة متنوعة تمهيدًا لزراعتها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي يمثل فيها البعد البيئي محورا أساسيا من خلال تطبيق نظم الاستدامة البيئية، حيث يقول الدكتور ياسر الصاوي، مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنه تم تسلم الأشجار وحفظها بمشاتل المحافظة المخصصة لذلك الغرض تمهيدا لبدء زراعتها في المواعيد المناسبة لكل صنف.

وشدد محافظ الأقصر، على أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الرى لتلك الأشجار حفاظا عليها، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة، لضمان عدم قطع تلك الأشجار أو الإضرار بها.

وأشار مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



الأقصر تزرع شتلات أشجار مثمرة أمام المدارس



تجميل وتقليم الأشجار جنوب الأقصر



جانب من تقليم الأشجار امام المدارس



زراعة شتلات أشجار مثمرة أمام المدارس بإسنا







