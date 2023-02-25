إزالة حالة بناء بدون ترخيص ورفع 65 طن مخلفات بمدينة ناصر فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة علي يوسف بتشكيل حملة تحت إشراف المهندس عيد زكي نائب رئيس المدينة، والتي أسفرت عن إيقاف وتنفيذ إزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حضور مسئولي التنظيم والتراخيص والأزمات بالوحدة المحلية.

وتم تنظيم حملة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز ورفع 65طن من مخلفات شوارع طراد النيل ومصرف الرهبان وشارع فاطمة الزهراء وشارع سيدراك وشارع شجرة الدر، بجانب رفع نواتج التطهير على مصرف حافظ وترعة إبراهيم باشا، علاوة على أعمال النظافة بقرية بني عدي والرياض والزيتون وجمع القمامة من المنازل والتي تقدر بحوالي 8طن قمامة.