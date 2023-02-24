فرص عمل لمهندسى ومراقبى جودة وسائقين ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل داخل أحد مصانع إنتاج السيراميك بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف.

وأعلنت مديرية القوى العاملة عن توافر وظائف فى تخصصات فنين خطوط ، مهندسين كهرباء ، مهندسين ميكانيكا، كميائيين ، مراقبين جودة ، سائقين كلارك، معاونين خدمات.

واوضحت مديرية القوى العاملة أنه على الراغبين فى العمل التوجه إلى مكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.

من جانبها كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، عن توافر فرص عمل لذوي الهمم من الجنسين في عدد من شركات القطاع الخاص، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة .

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة.