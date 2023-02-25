أرقام وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

خصصت محافظة بنى سويف أرقام وخطوط ساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين، عن كافة صور الغش التجاري، والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، ومحاولات احتكار السلع بكافة أنواعها، وخاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.

وأكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، على أهمية تجاوب وتعاون المواطنين، في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام(غرفة عمليات المحافظة 01063329498/التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

و كلف الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف وكيل الوزارة، بالإعلان عن خريطة منافذ البيع الثابتة والمتحركة فى القرى والمدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الغرفة التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية، مع زيادة الاستعاضات التموينية للتجار التموينين وذلك بحسب الأرصدة المتاحة.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف معرض السلع بمدينة سمسطا،والذي أقامته بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"الجارى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ،وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار،وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.