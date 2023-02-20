محافظ بنى سويف يتفقد معرض سمسطا ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان"

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف معرض السلع بمدينة سمسطا،والذي أقامته بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"الجارى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ،وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار،وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتجول المحافظ داخل المعرض،المقام بشارع بورسعيد ،المكون من مجموعة من الباكيات بأحجام وسعات متباينة، تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، الللحوم والخضروات والفاكهة وياميش رمضان ،حيث أشاد المحافظ بالمعرض الذي يلبي كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، ،لاسيما وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق وبجودة عالية ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية ، مشيرا إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن بصفة مستمرة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وتابع المحافظ موضحا أن الفترة الماضية شهدت قامة العديد من المعارض والشوادر على مستوى القرى والمدن، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الغرفة التجارية،والتي تضمنت إقامةمعارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ، بواقع 7 معارض رئيسية بعواصم المدن وبالتوازي مع إقامة 40 شادراً على مستوى الوحدات المحلية القروية في كل مركز ، وذلك استجابة لأهالينا في القرى من نقص بعض السلع وعدم توافرها بالقدر الكافي مقارنة بالمدن بسبب زيادة تكاليف النقل للقرية، مشيراُ إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام(غرفة عمليات المحافظة 01063329498/التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

وحرص المحافظ على لقاء بعض المواطينين المترددين على المعرض ،مستفسراً منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة ،مؤكدا لهم أن كافة المعارض والشوادر التي تقيمها المحافظة ، تشرف عليها أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون و الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،حيث شدد المحافظ على تنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض الذي يقام بأحد الشوارع الحيوية بالمدينة.

في المقابل ،أبدى عدد كبير من المواطنين ارتياحهم لإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

رافق المحافظ خلال الزيارة:النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب،الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، نشأت معيد رئيس مركز و مدينة سمسطا، د.علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى الغرفة التجارية التموين والصحة والطب البيطري والشركة المصرية لتجارة الجملة.