وزير الاقتصاد الألماني يعترف بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا

وكالات

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن منع الدول الثالثة من إعادة توريد منتجات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، "لن يسهم في تعجيل النصر على موسكو".

وقال: "مهما كان ذلك مريرا ومهما كان التعبير عنه فظيعا، أعتقد أنه لا يمكن إركاع روسيا إلا في ساحة المعركة".

وفشل الاتحاد الأوروبي الخميس في إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد جولة جديدة من المفاوضات، وتم تأجيلها حتى الـ24 من فبراير.

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أوروبا أصبحت عملاقا بساقين من طين بعد تخليها عن الطاقة الروسية، وإنفاقها 710 مليارات يورو لتعويض فارق الأسعار في غضون عام.