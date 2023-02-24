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مصر ترحب بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري

الجمعة، 24 فبراير 2023 05:10 م
مصر ترحب بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري مجلس النواب الليبي
كتب أحمد جمعة

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رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، باقرار مجلس النواب الليبى لتعديل الإعلان الدستورى الثالث عشر، باعتبارها خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن فى أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.

وأكدت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسى النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبى، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التى لا بديل لها.

كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا.


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