مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على الطريق الوسطانى بطما سوهاج

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الوسطانى بدائرة مركز مركز شرطة طما ووجود متوفى ومصاب، وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصاب بالطريق الوسطاني دائرة المركز طما أثناء سير السيارة " قيادة المدعو ربيع ص ا م 21 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، حيث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، خالد م م ر 29 سنة ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، وإصابة شقيقه وائل ص ا م 30 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية باشتباه بكسر قاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليسري "، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيق قائد السيارة المدعو عبد الله ص ا م 32 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.