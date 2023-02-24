تمويل 16 ألف مشروع بـ512.9 مليون جنيه وفرت 32 ألف فرصة عمل لشباب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم القطاعات التي حظيت باهتمام غير مسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال التطوير والدعم من قبل الدولة المصرية فى كافة المجالات والتجربة المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت كبيرة وسريعة جدا، وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال كم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

"اليوم السابع" يقدم من خلال المعلومات التالية أهم ما تم في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتى خلقت فرص عمل كبيرة ومتنوعة للشباب وقضت بشكل كبير على البطالة تعرف عليها:

1- فى عام 2022 تم تمويل 16 ألفا و176 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر.

2- قيمة المشروعات بلغت 512 مليونا و900 ألف جنيه.

3- المشروعات وفرت 32 ألفا و344 فرصة عمل للشباب من أبناء محافظة سوهاج.

4- المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى تحقيق المستهدفات والأنشطة المختلفة خلال عام 2022.

5- إجمالي خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022م بلغت 4611 خدمة، منها إصدار 472 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، وإصدار 672 رخصة مؤقتة، و1003 بطاقات ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 128 شخصا، و1168 شهادة تصنيف للمشروعات، و1168 شهادة مزايا للعميل.

6- إجمالي المبالغ المنصرفة وفقا لبرامج الإقراض المختلفة في مراكز وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ بدايتها في يناير 2021 وحتى الآن بلغ 287 مليونا و823 ألفا و661 جنيها.

7- مبالغ الإقراض ساهمت في دعم 9412 مشروعا متناهي الصغر، و191 من المشروعات الصغيرة، وفرت 19 ألفا و693 فرصة عمل.

8- تم عقد 45 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز، وعدد 24 اجتماع لجنة اقتصادية، و6 برامج تدريبية لريادة الأعمال "حدد فكرة مشروعك"، كما تم تدريب 30 متدربا على حرفة الخياطة، و89 متدربا على حرفة الكهرباء، و84 متدربا على حرفة السباكة.