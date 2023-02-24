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مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:31 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى تقاطع الضبعة في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى، مما أسفر عن انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر.
 
تم نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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