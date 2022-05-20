محافظ البحيرة يوجه بإنهاء أعمال مستشفى بدر لرفع مستوى الخدمات بالمناطق الصحراوية

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار العمل بمستشفي بدر المؤقت بقرية أحمد عرابى وذلك بالتزامن مع استكمال بناء مستشفى بدر المركزى الجديد، والتى تم دفع العمل بها بعد أن كان العمل متوقف بها منذ عام 2015، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال الجارية بمستشفي بدر المركزى الجديدة، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ لسرعة استئناف العمل بها نظراً للإحتياج الشديد لأهالي مرکز بدر والمناطق الصحراوية المجاورة



وفى هذا السياق قام الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية بتفقد أعمال إنشاء مستشفى بدر الجديد ، حيث وجه وكيل الوزاره الانذار المشدد للشركة المنفذة لوجود تَباطُؤ وتقاعس في اعمال الانشاءات ، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال في المستشفي فى المواعيد المقررة وذلك لتقليل المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .



وعلى هامش الزيارة تم المرور على مستشفي النجاح وتم تفقد الاقسام من المعمل والصدلية والحضانات، والاستقبال والطورائ والعيادات، حيث تم التأكيد علي معايير الجودة، وفرق مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بجميع المستشفيات، ، وكذا الالتزام بعمل عقود الصيانة لجميع الأجهزة، والتعامل الفوري مع الأعطال.









جانب من الزيارة (1)



جانب من الزيارة (2)



