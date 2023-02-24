مادورو ردا على انتقادات صحفية باستخدام الذكاء الاصطناعى: أنا روبوت

كتبت ـ فاطمة شوقى

رفض الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الانتقادات التي وجهت إليه من قبل صحيفة "الباييس" الإسبانية التي اتهمته بأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية وقال "أنا روبوت" .

وقال مادورو "أنا إنسان آلى يا صحيفة "الباييس ".. أنا روبوت"، مضيفا أن الصحيفة تكره الفنزويليين، حسبما نقلت صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحيفة الإسبانية تحذر من نشر تقارير كاذبة عن التحسينات الاقتصادية في فنزويلا على الشبكات الاجتماعية.

ورد مادورو: "إنهم يحسدوننا، بالأنانية والتفاهة والكراهية، أقول لكم إنه ليس ذكاءً اصطناعياً، إنه ذكاء شعبي ، ذكاء ثوري ، لمن هزموا الإمبراطورية الإسبانية هنا ، الذكاء البوليفاري".