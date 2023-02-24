لا تفرط في تناولها.. 5 أطعمة عالية الصوديوم للتحكم في انخفاض ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

انخفاض ضغط الدم، هو حالة طبية يكون فيها ضغط الدم في الشرايين أقل من الطبيعي، وهذا يمكن أن يسبب الدوخة والدوار والإغماء، في حين أن الحديث عن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا، فإن انخفاض ضغط الدم هو حالة تؤثر على العديد من الأشخاص أيضًا. تتمثل إحدى طرق إدارة انخفاض ضغط الدم في زيادة تناول الصوديوم، وفقا لموقع " onlymyhealth" ، سوف نستكشف المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والتي يمكن أن تساعد في إدارة انخفاض ضغط الدم.

قبل أن نتعمق في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، نتناول أولا سبب أهمية الصوديوم للتحكم في انخفاض ضغط الدم.

الصوديوم معدن أساسي يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم. عندما نستهلك الصوديوم ، فإنه يتسبب في احتفاظ الجسم بالماء ، مما يزيد من حجم الدم وبالتالي يزيد من ضغط الدم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، يمكن أن تساعد زيادة تناول الصوديوم في رفع ضغط الدم إلى مستوى طبيعي أكثر.

من المهم ملاحظة أن الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية ، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. الاستهلاك اليومي الموصى به من الصوديوم أقل من 2300 ملليجرام يوميًا لمعظم البالغين ، وأقل من 1500 ملليجرام يوميًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، قد يكون تناول كميات أكبر من الصوديوم مفيدًا.



الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم للتحكم في انخفاض ضغط الدم 1. ملح واحدة من أسهل الطرق لزيادة تناول الصوديوم هي إضافة الملح إلى وجباتك، يتكون ملح الطعام من حوالي 40٪ صوديوم ، لذلك تحتوي ملعقة صغيرة واحدة من الملح على حوالي 2300 ملليجرام من الصوديوم. في حين أن إضافة الملح إلى وجباتك يمكن أن يكون وسيلة فعالة لزيادة تناول الصوديوم ، فمن المهم ألا تفرط في تناول الطعام. واحدة من أسهل الطرق لزيادة تناول الصوديوم هي إضافة الملح إلى وجباتك، يتكون ملح الطعام من حوالي 40٪ صوديوم ، لذلك تحتوي ملعقة صغيرة واحدة من الملح على حوالي 2300 ملليجرام من الصوديوم. في حين أن إضافة الملح إلى وجباتك يمكن أن يكون وسيلة فعالة لزيادة تناول الصوديوم ، فمن المهم ألا تفرط في تناول الطعام.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى آثار صحية سلبية ، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، قد تكون الزيادة المعتدلة في تناول الملح مفيدة ، ولكن من المهم التحدث إلى طبيبك قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي.



2. الأطعمة المصنعة من المعروف أن الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. يمكن أن تحتوي الأطعمة مثل الحساء المعلب واللحوم الباردة والوجبات الخفيفة المعبأة على مستويات عالية من الصوديوم. يمكن أن تحتوي حصة واحدة من الحساء المعلب على أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم. إذا كنت تتطلع إلى زيادة تناول الصوديوم ، فإن دمج بعض الأطعمة المصنعة في نظامك الغذائي يمكن أن يكون طريقة سهلة للقيام بذلك. ومع ذلك ، من المهم قراءة ملصقات الأطعمة واختيار خيارات منخفضة الصوديوم عندما يكون ذلك ممكنًا.



3. مخللات المخللات وجبة خفيفة شهيرة غنية بالصوديوم. يمكن أن يحتوي مخلل واحد على ما يصل إلى 800 ملليجرام من الصوديوم. يمكن أن تكون المخللات خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، لأنها توفر طريقة سريعة وسهلة لزيادة تناول الصوديوم. ومع ذلك ، من المهم ألا تفرط في تناول الطعام ، لأن الكثير من المخللات يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الصوديوم.



4. صلصة الصويا صلصة الصويا هي بهار شائع يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، تحتوي ملعقة كبيرة من صلصة الصويا على حوالي 900 ملليجرام من الصوديوم، يمكن إضافة صلصة الصويا إلى الوجبات لزيادة تناول الصوديوم، من المهم عدم إضافة الكثير من صلصة الصويا ، حيث يمكن أن تجعل الوجبة مالحة للغاية. من المهم أيضًا اختيار صلصة الصويا منخفضة الصوديوم عندما يكون ذلك ممكنًا.