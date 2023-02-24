"علمنى حرفة".. ورشة عمل لفتيات بردين لفن النحت على الفخار

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل مديرية الشباب بالشرقية، تنفيذ ورش عمل حرفية ضمن مشروع علمني حرفه، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة.

وقال محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه نفذت ورشة عمل حرفية عن "تعليم فن النحت علي الفخار"، وذلك في الفترة من 19 حتى 23 فبراير الجاري وبمشاركة 25 فتاه من عضوات مركز شباب بردين التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات التدريب الحرفي شهدت تعليم المتدربين فن النحت علي الفخار وهو من الفنون التشكيلية التي تتعامل مع ابعاد الشكل الثلاثية وذلك على يد نخبة من المدربين المتخصصين بهدف صقل مهارات الشباب والفتيات المشاركين وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهن وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم.

وبدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.