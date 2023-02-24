افتتاح معرض للحرف التراثية اليدوية بديوان عام حى شرق الإسكندرية

الإسكندرية ــ جاكلين منير

افتتح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، معرض الحرف التراثية اليدوية، الذي يقام بديوان عام الحى، حيث تنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدوية وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات، التى تتميز بجودتها وتنوعها.

جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ودعم مبادرة مشروعك لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة.

وتم إقامة المعرض بالتعاون بين إدارة مشروعك ومركز معلومات التنمية المحلية وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويضم المعرض 40 عارضا، ويقام خلال أيام 22 و23 و26 و27 فبراير و1 و2 مارس، لإتاحة الفرص الكافية للعارضين للترويج لمنتجاتهم.

من جهة أخرى وفي ضوء رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وتنفيذًا لذلك، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار متابعة المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية للوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبي طالب بمجمع المدارس بالبيطاش لعدد 74 من المواطنين بنطاق حى العجمى الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف علي قدراتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأميه وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن المحافظة تستهدف القضاء على الأمية وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.