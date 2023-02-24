طاقم إسعاف بدمياط ينقذ حياة سيدة ويساعدها على الولادة قبل نقلها للمستشفى

نجح أفراد طاقم إحدى سيارات الإسعاف بدمياط، في إجراء عملية ولادة لسيدة، قبل نقلها من منزلها إلى المستشفى لإجراء عملية الولادة وهي في طريقها إلى المستشفى، اشتد الألم فتدخل رجال الإسعاف، وتم التعامل الفوري مع الحالة وإنقاذ حياتها ومساعدتها وخروج الجنين.

وتلقى مرفق الإسعاف بدمياط، إخطاراً بوجود سيدة بمنطقة التجاري بمدينة دمياط، في حالة وضع وتحتاج نقلها إلى المستشفى، وعلى الفور تحركت سيارة إسعاف الى موقع البلاغ، وجرى نقلها فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وقام طاقم الإسعاف المكون من المسعف محمد نجيب الحفناوي والسائق تامر عبد الحليم مغنم، بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياتها وحياة الطفل ثم تم نقلهما إلى المستشفى العام، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم نقل الطفل الى حضانة المستشفى والأم إلى قسم النساء، وحالتهما مستقرة.