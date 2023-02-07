حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز طبى وتنمية أسرة ومرفق إسعاف بقرية الحمام

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر أن قرية الحمام تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة ،مشيرا إلى تكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات .

واضاف على يوسف ل اليوم السابع انه يجرى العمل فى مشروع إنشاء المركز الطبي بقرية الحمام،بتكلفة 39 مليون جنيهاً بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بتكلفة 3 مليون جنيها، التي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ .

وأضاف على يوسف ان القرية تشهد تنفيذ مركز تنمية الأسرة و الطفولة بالقرية والذي يتم تنفيذه بتكلفة تزيد عن 2 مليون جنيها ، ويخدم أكثر من 9 آلاف نسمة.

مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء المجمع الخدمي على مساحة 560متر،ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،وحدة محلية ،مكتب تموين،شهر عقاري).

واكد على يوسف ان نسبة التنفيذ داخل المجمع الخدمى بلغت 100 % بتكلفة 10 ملايين جنيه ، وتم التسليم الابتدائي له وجار تجهيزه وتشغيله من خلال وزارة التنمية المحلية وذلك ضمن 6مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها،تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان،لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى،لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع.