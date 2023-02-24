أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزال بقوة 4.7 ضرب ولاية سيواس وسط تركيا، بحسب وسائل إعلام تركية.
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضربت ولاية هاتاي أمس الخميس.
من جانبها، أفادت مصادر إعلامية سورية، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس.
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب تركيا إلى 42310 قتيلا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
وكانت قد أعلنت الهيئة تسجيل 32 هزة ارتدادية على الأقل عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاى.
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