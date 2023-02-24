من جانبها، أفادت مصادر إعلامية سورية، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب تركيا إلى 42310 قتيلا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت الهيئة تسجيل 32 هزة ارتدادية على الأقل عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاى.