توصيل خدمات ومرافق لـ24 قرية بالفيوم والمنوفية والغربية بـ1.6 مليار جنيه

‬كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،تنفيذ العديد من الخدمات والمرافق الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مختلف القرى والعزب والنجوع بمحافظات الجمهورية، وفق خطة الحكومة لاستكمال مشروعات المبادرة بتكاليف تصل لنحو تريليون جنيه.

وحول أحدث المشروعات التى يتم تنفيذها فى المبادرة، تقوم شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح برئاسة المهندس نشأت مرسى، العضو المنتدب التنفيذى، بتنفيذ مرافق وخدمات لـ24 قرية بمحافظات الفيوم والمنوفية والغربية بتكاليف تصل لنحو 1.6 مليار جنيه، علاوة على مشروعات أخرى بكفر الشيخ ومطروح والشرقية وبنى سويف.

تتضمن الاعمال تنفيذ مشروع صرف صحى، بالإضافة إلى محطتين للمعالجة بمركز اطسا بالفيوم 14 قرية، بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه.

كما يتم تسليم 7 قري جديدة بمحافظة المنوفية بتكلفة 250 مليون جنيه ، علاوة على تسليم 3 قرى بمحافظة الغربية لتنفيذ المرافق بتكلفة تبلغ نحو 350 مليون جنيه.

يشار أن ‏الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لديها لجنة على أعلى مستوى لمتابعة مشروعات حياة كريمة، بالتنسيق مع كل الشركات التابعة لما بنا يضمن تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمنية المقررة وعلى أعلى مستوى لخدمة ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.