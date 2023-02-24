تحسن الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال "نهلة رمضان" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الدكتورة "چاكلين عازر" نائب محافظ الإسكندرية ، والدكتورة "أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية"، بزيارة بطلة رفع الأثقال المصرية "نهلة رمضان" بأحد المستشفيات، للاطمئان على حالتها الصحية وتلقيها كل العناية والرعاية الصحية المطلوبة، ونقلت لها تمنيات وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية بالشفاء العاجل.

كما تواصل محافظ الإسكندرية تليفونيا مع البطلة أثناء الزيارة وأبلغها باهتمامه الكامل ومتابعته لحالتها الصحية. وأكدت مديرية الصحة بالإسكندرية فى بيان لها، أنه تم الإطمئنان على حالتها الصحية التى هى في تحسن .

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان، واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع اللاعبة نهلة رمضان للاطمئنان على حالتها الصحية، ومتابعة الإجراءات المتخذة معها لتلقيها العلاج فى المستشفى المتواجدة بها بمحافظة الإسكندرية، متمنياً لبطلة مصر فى رفع الأثقال الشفاء العاجل.

وكلف وزير الشباب والرياضة لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لمتابعة الحالة الصحية للاعبة نهلة رمضان، وتقديم تقرير يومى عن تطور حالة للاعبة، والعمل على توفير كل الطلبات والاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الصحة والمعنيين بالمستشفى المتواجدة بها.

و وجه بتقديم الدعم اللازم للاعبة منذ بداية دخولها المستشفى لتلقى العلاج، وتم نقل الرباعة المصرية إلى غرفة فردية وتقديم الرعاية الصحية الكاملة مع تحمل الوزارة لأى تكاليف.

جدير بالذكر أن نهلة رمضان تعانى من الذئبة الحمراء التى أدت لتيبس المفاصل وفقدانها القدرة على الحركة، فضلا عن ضمور بالعضلات، بالإضافة إلى حمى البحر المتوسط التى تسبب لها نزيفا دمويا.