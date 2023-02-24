طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار الاحوال الجوية على أنحاء المحافظة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ، استقرارا ملحوظا فى حالة الطقس، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا على معظم الأنحاء، ودرجات الحرارة العظمى تسجل 19 درجة والصغرى 13درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

طقس اليوم الجمعة



طقس اليوم بالإسكندرية 2



درجات الحراره اليوم الجمعة في الاسكندرية