انطلاق مؤتمر أمراض الصدر فى جامعة جنوب الوادى بمشاركة 200 طبيب.. صور

نظمت جامعة جنوب الوادي بقنا، المؤتمر الثاني لأمراض الصدر والحساسية، بالتعاون مع جمعية الرعاية التنفسية، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طبيب من المستشفيات الجامعية والحميات والصدر بمحافظات جنوب الصعيد، بحضور عدد كبير من رواد أساتذة أمراض الصدر والحساسية.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على أهمية المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعة، في نقل الخبرات بين رواد الأساتذة وشباب الأطباء، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى المستشفيات الجامعة شهدت طفرة تطور كبيرة خلال السنوات الماضية انعكست على حجم الجراحات الدقيقة والناجحة التي تجريها يوميا لمرضى جنوب صعيد مصر.

وقال الدكتور علاء رشاد، رئيس قسم أمراض الصدر والحساسية ورئيس المؤتمر العلمي، إن المؤتمر ناقش واستعرض عدد من الأبحاث الهامة خاصة بضيق التنفس و حساسية الصدر والسل للأطفال والبالغين في مختلف المراحل العمرية، سبل الوقاية والعلاج منها.

وأضاف رشاد، أنه على هامش المؤتمر جرى تنظيم ورشة عمل تطبيقية لشباب أطباء محافظات جنوب الصعيد على الأشعة التليفزيونية لبعض حالات أمراض الصدر بمستشفى المرزوقي الجامعي للطواريء، وسط مشاركة كبيرة من أطباء محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور خالد حسين، رئيس جمعية الرعاية التنفسية للأمراض الصدرية، أن المؤتمر شهد مناقشات علمية مثمرة حول أمراض حساسية الصدر عند الأطفال قبل المدرسة وبعد البلوغ، وأهمية التثقيف الصحي للوقاية من أمراض الصدر والحساسية والصدر، كما أشاد بالمستوى العلمي للأبحاث التي جرى عرضها داخل فعاليات المؤتمر، وبحجم المناقشات البناءة والاستفسارات من قبل الأطباء المشاركين.

حاضر بالمؤتمر أساتذة أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، كما شهد المؤتمر تكريم عدد من شباب الباحثين في مجال أمراض الصدر والحساسية من المشاركين في المؤتمر.



جانب من المؤتمر (2)



جانب من المؤتمر (3)



جانب من المؤتمر (4)



جانب من المؤتمر (1)



