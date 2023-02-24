إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بإحدي قرى مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بقنا، يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بإحدى قرى مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من مسئولى الوحدة المحلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على حالة المصابين فور وقوعه.