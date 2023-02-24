اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 5 رحلات دولية من ألمانيا وهولندا

وتبين من جداول الوصول، وصول 4 رحلات طيران من المطارات الألمانية المختلفة، ورحلة من هولندا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وكان استقبل المطار أمس الخميس، 7 رحلات طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية وصلت اغلبها إلى المطار من السبت الماضي حتي اليوم، وتبين من جداول الوصول، وصول رحلتين من ايطاليا ورحلتين من سويسرا ورحلة داخلية واخري من التشيك وكذلك رحلة من هولندا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

من جانب آخر، كان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس الخميس أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و724 شاحنة و36 سيارة.