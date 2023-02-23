راكب يحاول تهريب قطع أثرية نادرة عبر مطار الغردقة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

لجأ راكب لحيلة ماكرة لتهريب قطع أثرية داخل مكان سري بحقيبته، لكن رجال الشرطة بمطار الغردقة كشفوا حيلته وضبطوه، فاعترف بارتكابه الجريمة، مؤكدا محاولته تهريب القطع الأثرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة موانى الغردقة بالإدارة العامة لأمن الموانى من ضبط (أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته (31 عملة معدنية قديمة مختلفة الأحجام والأشكال) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وبعرض المضبوطات على اللجنة المختصة أفادت بأثريتها بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.