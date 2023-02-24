وتشمل الاتفاقية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - برامج الرعاية الصحية الأولية الأساسية، وبرنامج التحصين والتغذية وصحة الأم والطفل والرضيع، بالإضافة إلى برامج التغيير السلوكي والتثقيف الصحي والاجتماعي.