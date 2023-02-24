الموازنة العامة تنفق 132 مليار جنيه على الصحة والتعليم خلال 5 أشهر

كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع إنفاق الموازنة العامة للدولة على ملف الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية إلى 132.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بزيادة 11.8 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وبحسب بيانات المالية، زاد الإنفاق على الصحة بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 4.97% ليحقق 47.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023 مقارنة بنحو 45.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 9.5 مليار جنيه بنسبة 12.6% ليحقق 84.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023 مقارنة بنحو 75.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق

وكانت الموازنة العامة للدولة قد حققت فائض أولى بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 18.8% خلال أول 4 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 463.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 22.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى 463.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 73.3 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 80.2% من إجمالي الإيرادات.