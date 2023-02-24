المئات يشيعون جنازة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق بمسقط رأسه بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

شيع المئات من أبناء مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية جنازة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، بعد أن وفاته المنية مساء أمس الخميس.

وخرجت الجنازة عقب صلاة الجمعة بمشاركة عدد كبير من اقاربه واهالي قريته.

وكان المستشار احمد عوني رئيس نادى قضاة طنطا، قد أعلن أمس وفاة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق ابن مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

يذكر أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق هو من مواليد محافظة الغربية عام 1945،حيث تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام “جيد جدًا”، ثم تعينه فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة.

عين رئيس نيابة من الفئة (أ) عام 1980، ومحاميًا عامًا بالنيابة العامة عام 1983،ومحاميًا عامًا أول عام 1990، ورئيس بمحكمة الاستئناف اعتبارًا من عام 1992، ووكيلًا أول لإدارة التفتيش القضائى عام 2006.

كما عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي اعتبارًا من عام 2009، ومساعدًا أول لوزير العدل عام 2012، ورئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية في أول يوليو 2013.

وعمل أيضا رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة إلى جانب توليه رئاسة مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وذلك اعتبارًا من أول أغسطس 2013.



جانب من الجنازة



الأهالى يشيعون الجنازة



الحزن يكسو وجوه المشيعين



الجنازة