اليوم السابع
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إصابة 23 مواطنا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الجمعة، 24 فبراير 2023 10:17 ص
إصابة 23 مواطنا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 23 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام استقبل صباح اليوم، 23 مصابا، وتبين أنهم أصيب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكان مستشفي إطسا المركزي استقبل جثة ربة منزل وإدعت أسرة زوجهة سقوط لوح زجاجي عليها، وبتوقيع الكشف الطبي علىها اشتبه مفتش الصحة في وفاتها جنائيا حيث انها مذبوحة من رقبتها، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة  بقرية دفنو بدائرة المركز، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من الأهالي، بوجود جثة لغريق، ببحر الجفاف، خلف قسم ثان الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وقوات الإنقاذ المهري، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلت الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
 
 
 
 
 
 

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