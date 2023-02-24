اليوم السابع
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إصابة طفل إثر سقوطه من علو فى قرية بالشرقية

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:11 ص
إصابة طفل إثر سقوطه من علو فى قرية بالشرقية أرشيفية
الشرقية: فتحية الديب

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أصيب طفل عمره ثمانية سنوات باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ إثر تعرضه للسقوط من علو بقرية  بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول أيمن أ، 8 سنوات مقيم نطاق مركز ههيا، مصابا باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وتم تقديم الإسعافات الأولية له من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى، وتحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء فحوصات طبية.

تبين من سؤال الأسرة سقوط الطفل من علو، تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أصيب شاب اثر سقوطه من الطابق الخامس بمدينة العاشر من رمضان.

 

 


ههيا

مركز ههيا

مستشفى ههيا المركزى

اخبار الحوادث



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