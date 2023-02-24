إصابة شاب بحروق إثر خلافات مع عدد من الأشخاص فى الشرقية

الشرقية: فتحية الديب

أصيب شاب بحروق متعددة من الدرجة الثانية بنسبة 90% بأنحاء الجسد إثر تعدي من آخرين بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول أحمد س، 39 عاما مصابا بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 90%، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وجاري تحويله إلى مركز ههيا للحروق.

وتبين من التحريات قيام آخرين بإشعال النيران به إثر خلافات، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الصالحية الجديدة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن شاب لقي مصرعه اثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بنطاق محطة ابو الشقوق التابعة لمركز كفر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزي بوصول محمد أ، 20 عاما مقيم نطاق كفر صقر جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة حدثت اثر تعرضه لجروح متعددة بأنحاء الجسد، وأفادت تحريات مباحثة كفر صقر سقوطه من القطار بمحطة أبو الشقوق نطاق المركز، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم تحرير العامة التي صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب تقنين الإجراءات عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.