أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1687 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 24-2-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تسجيل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في السوق المصرية- 1687 جنيهًا للجرام بدون إضافة مصنعية، بدء موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 1687 جنيهًا سجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في السوق المصرية- 1687 جنيهًا للجرام بدون إضافة مصنعية، وبلغ عيار 18 قيمة 1446 جنيها، وعيار 24 سجل 1928 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 13496 جنيها. سجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في السوق المصرية- 1687 جنيهًا للجرام بدون إضافة مصنعية، وبلغ عيار 18 قيمة 1446 جنيها، وعيار 24 سجل 1928 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 13496 جنيها.

اقتصادية قناة السويس: موانئ الهيئة تبدأ تقديم نشاط تموين السفن خلال شهور كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن بدء موانئ الهيئة نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة، كما يستهدف تموين السفن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والإيميثانول بحلول النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن الخطوات الهامة التي تمت في ملف توطين صناعة الوقود الأخضر من خلال التحالف مع عدد من الكيانات العالمية. كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن بدء موانئ الهيئة نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة، كما يستهدف تموين السفن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والإيميثانول بحلول النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن الخطوات الهامة التي تمت في ملف توطين صناعة الوقود الأخضر من خلال التحالف مع عدد من الكيانات العالمية.

أكد رئيس الهيئة الاقتصادية، خلال استقباله، وفد جمعية سيدات الأعمال الألمانية VDU، اهتمام الهيئة بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية والتي تُعد لأن تكون مقرًا للصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر، وتحدث أيضًا عن منطقة القنطرة غرب الصناعية والتي تُجهز لصناعات المنسوجات والصناعات الغذائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

اتفاقية مشتركة لتنفيذ المشروعات الخضراء وإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر وقعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، اتفاقية مشتركة مع شركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر. وقعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، اتفاقية مشتركة مع شركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التى تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الاتفاقية تأتى تأكيداً لالتزام الدولة المصرية بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، وفى إطار التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية فى هذا المجال.