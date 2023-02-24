اقتصادية قناة السويس: موانئ الهيئة تبدأ تقديم نشاط تموين السفن خلال شهور

كتب مدحت عادل

كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عن بدء موانئ الهيئة نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة، كما يستهدف تموين السفن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والإيميثانول بحلول النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن الخطوات الهامة التي تمت في ملف توطين صناعة الوقود الأخضر من خلال التحالف مع عدد من الكيانات العالمية.

جاء ذلك خلال استقباله، وفد جمعية سيدات الأعمال الألمانية VDU بمقرالهيئة بالعين السخنة، وذلك ضمن جدول أعمال زيارة عضوات الجمعية إلى مصر في الفترة من 20 إلى 24 فبراير؛ لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جمعية سيدات أعمال مصر، والتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وليد جمال الدين وإبراهيم عبد الخالق وعضوات جمعية سيدات الأعمال

يأتي ذلك بعد التطور الملحوظ في أداء المنطقة الاقتصادية في مجال توطين القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة والنشاط الترويجي الذي قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية والذي ساعد مجتمع الأعمال الدولي في التعرف على الهيئة وامكاناتها بشكل أكبر.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس المنطقة الاقتصادية بعضوات الجمعية، وقدم عرضًا عن أهم المقومات التي جعلت من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة الاستثمار في مختلف القطاعات، ونقطة محورية في مسار التجارة في العالم نظراً لموقعها وامتلاكها 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى مناطقها الصناعية التي تتكامل مع الموانئ لتصبح نقطة اتصال مميزة لمختلف الأسواق العالمية، واستفادة بموقعها على ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس.

أوضح الاهتمام الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية والتي تُعد لأن تكون مقرًا للصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر، وتحدث أيضًا عن منطقة القنطرة غرب الصناعية والتي تُجهز لصناعات المنسوجات والصناعات الغذائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية قرب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من السوق الأوروبية مع بعض الميزات التنافسية كتوافر الطاقة والعمالة منخفضة التكلفة.



عضوات جمعية سيدات الأعمال الألمانية خلال زيارتهم قناة السويس

وعبر عن سعي المنطقة الاقتصادية وشركائها للتوافق مع دول الاتحاد الأوروبي حول الإطار الحاكم للمنتجات النهائية للوقود الأخضر، والتعاون لتوطين الصناعات المغذية والمكملة لتصنيع الوقود الأخضر مما يساعد في تقليل التكلفة ومن ثم السعر الخاص بالمنتج النهائي والذي سيتم استخدام معظمه بواسطة السوق الأوروبية.

من جانبها أعربت ياسمين أربابيان فوجل رئيس جمعية سيدات الأعمال الألمانية، عن سعادتها بتواجد الوفد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على إمكانياتها عن قرب، كما أبدت عدداً من عضوات الجمعية اهتمامًا بحجم التعاون الاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية والدول الآسيوية والأوروبية، إضافة إلى اهتمامهن البالغ بملف العمالة المدربة وتوطين صناعة الوقود الأخضر واستراتيجية توطين صناعة السيارات التي تعمل عليها الهيئة والدولة المصرية بمنطقة شرق بورسعيد.



سيدات أعمال من ألمانيا

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة، شملت الجولة مصنع فان يانج الصيني المتخصص في صناعة وصباغة المنسوجات ورقائق البوليستر، كما تفقد الوفد أيضًا شركة مصر للهيدروجين الأخضر، والتي تعد أول منشأة تقام لإنتاج الوقود الأخضر في مصر، بجانب زيارة إلى ميناء العين السخنة والتي تجري به أعمال التطوير وتوسعة ليشمل 6 أحواض بدلاً من حوضين، بالإضافة إلى كافة أعمال التطوير الأخرى التي من شأنها رفع كفاءة أداء الميناء.