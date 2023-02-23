8 أطعمة تساعدك على الإقلاع عن التدخين

كتبت ميرفت رشاد

التدخين يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري والتهاب المفاصل وأمراض الرئة وعدد من الأمراض الأخرى، ما يدرج التدخين كعامل خطر، وهناك عدد من الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين ولكن قول ذلك أسهل من فعله ، وإليك بعض الأطعمة التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

8 أطعمة ومشروبات تساعدك على الإقلاع عن التدخين



1. الحليب:



أوصى الكثير من الأطباء بالحليب، الاقتراح هو أن شرب بعض الحليب بدلاً من التدخين يساعد في جعل السجائر أقل استساغة.

2. الفواكه والخضراوات:



الفواكه والخضراوات لها أيضًا تأثير مماثل للحليب أيضًا أثناء تناول الفاكهة ، ستفقد الرغبة في التدخين، كما أنها تضيف الكثير من مضادات الأكسدة والمغذيات المضادة للالتهابات التي تساعد على التخلص من السموم من أضرار الدخان.

3.الفشار والمكسرات:



الإقلاع عن التدخين يجعل الكثير من الناس يشعرون بالجوع، كلاهما منخفض في السعرات الحرارية ويستغرق وقتًا طويلاً لمضغه، لذا احتفظ ببعض الفشار أو المكسرات بجوارك وتناول كوبًا ممتلئًا دون الشعور بالذنب من الإفراط في الأكل

4. الأطعمة الحلوة:



الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين غالبًا ما يميلون إلى الانغماس في الأطعمة الحلوة للتغلب على الرغبة الشديدة، تعتبر الفواكه الطازجة وخاصة العنب المجمد اقتراحًا جيدًا بدلاً من الحلويات أو الشوكولاتة.

القرفة:



القرفة هي نكهة أخرى موصى بها من قبل المقلعين، يمكن لمضغ عود من القرفة أن يبقي فمك مشغولًا وبعيدًا عن الرغبة في التدخين.

6. الفاصوليا:



نظرًا لأن زيادة الوزن هي حقيقة واقعة بين الأشخاص الذين هم في رحلتهم للإقلاع عن التدخين ، فمن المقترح أن تناول الفاصوليا الغنية بالألياف والبروتين مفيد للرحلة، إنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتحافظ على آلام الجوع تحت السيطرة، تعتبر الفاصوليا أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف والستيرولات النباتية التي لها تأثير إيجابي على صحة القلب.

7. شاي الجينسنج:

يرتبط شاي الجينسنج بضعف تأثير الدوبامين ، وهو ناقل عصبي في الدماغ يرتبط بالمتعة ويتم إطلاقه عند تدخين التبغ، لذا فإن شرب هذا قد يساعد في التخلص من متعة التدخين.

8. علكة خالية من السكر:

لا تعد اللثة والنعناع الخالية من السكر من أكثر الأطعمة المفضلة ، لكنها تبقي فمك مشغولًا وقد أظهرت أنها تساعد في التغلب على الرغبة في التدخين، لذا احتفظ ببعضها في متناول يديك.

في حين أن هذه يمكن أن تكون الأطعمة التي تساعدك للإقلاع عن التدخين ، إلا أن القهوة ، والأطعمة الحارة ترتبط بتعزيز نكهة السجائر، يميل الكافيين إلى زيادة التأثيرات المحفزة للسجائر ، ولهذا السبب غالبًا ما يدخن الناس في استراحة القهوة، لذا ابتعد عن الكافيين لبضعة أشهر .