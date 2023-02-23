وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق مول أكتوبر فيستيفال.. صور

كتب أحمد عبد الهادي

وصل منذ قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل ، والمهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمقر توثيق يقع داخل مول أكتوبر فيستيفال علي طريق جمال عبد الناصر بمنطة التوسعات الشمالية.

وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتاح مكتب توثيق يقع داخل مول دندي ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق.

ومن المقرر افتتاح فرعي توثيق داخل مول أكتوبر فيستيفال سيتي، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ولا يستغرق وقت أو جهد.

ويأتى افتتاح هذه الفروع فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية التسيير على المواطنين.