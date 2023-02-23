هل تشعر بالدوخة بعد تناول الطعام؟ اعرف السبب وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر بالدوار و الدوخة بعد تناول الطعام؟ عادة ما يشعر الناس بالدوار والدوخة عندما لا يأكلون الطعام لفترة طويلة بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم، لذلك، عندما تبدأ في الشعور بالدوار بعد تناول وجبة أو وجبة خفيفة، قد يكون من المربك بعض الشيء فهم السبب، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الشعور بالدوخة بعد تناول الطعام، بحسب موقع "Health".

لماذا تشعر بالدوخة بعد تناول الوجبات؟

قد تحدث الدوخة بعد الوجبة لعدة أسباب حتى الوقوف بسرعة كبيرة بعد الجلوس لفترة طويلة، يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار. قد يحدث دوار مؤقت بسبب التغيرات المفاجئة في مستويات السوائل وتدفق الدم.

قد تشعر بالدوار بعد تناول وجبة بسبب حالة تسمى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

انخفاض ضغط الدم بعد الأكل هو حالة تشير إلى انخفاض ضغط الدم بعد تناول وجبة هذه الحالة أكثر شيوعًا عند كبار السن وتسبب خفة الرأس المفاجئة والسقوط.

انخفاض ضغط الدم يحدث "عندما يكون هناك انتقال للدم من الدماغ والجسم إلى الأمعاء للمساعدة على الهضم ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ".

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، بما في ذلك الشيخوخة ، وبعض الأدوية (مثل مدرات البول وحاصرات بيتا) ، واضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي ، وأمراض مثل مرض باركنسون.

يعتبر انخفاض ضغط الدم بعد الأكل حالة مؤقتة ، ولكن قد يكون لها عواقب وخيمة إذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير. التأثير الجانبي الأكثر ضررًا لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل هو الإغماء في الحالات الشديدة ، قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ إلى الإصابة بسكتة دماغية.

كيف تتعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل؟

لا يوجد علاج لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل ، ولكن فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع المشكلة.

1. شرب الماء قبل وجبات الطعام

اشرب الماء قبل الوجبات يجب أن تشرب 200 مل من الماء على الأقل قبل 30 دقيقة من وجبتك.

2. تناول الطعام بكميات أصغر

تناول الوجبات بكميات أصغر يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل أكثر من الوجبات الصغيرة. حاول التبديل من ثلاث وجبات كبيرة يوميًا إلى 6-7 وجبات أصغر لتجنب مثل هذه المضاعفات.

3. الجلوس أو النوم عند الشعور بالدوار

إذا شعرت بالدوار بشكل متكرر بعد تناول الوجبات ، فحاول الجلوس أو الاستلقاء لبعض الوقت بعد تناول الطعام للتعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

4. اتباع نظام غذائي متوازن هو المفتاح

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية.يجب أن تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية والبروتين والألياف.