مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الخميس، 7 رحلات طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية، وصل أغلبها إلى المطار من السبت الماضى حتى غد الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات للاستمتاع بالإجازة على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول، وصول رحلتين من إيطاليا ورحلتين من سويسرا ورحلة داخلية وأخرى من التشيك وكذلك رحلة من هولندا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الأربعاء، 8 رحلات طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات للاستمتاع بالإجازة على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول وصول 5 رحلات من المانيا ورحلتين من التشيك ورحلتين من إيطاليا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.