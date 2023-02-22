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الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:03 ص
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مطار مرسى علم الدولى 8 رحلات دولية من إيطاليا وألمانيا والتشيك اليوم

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:00 ص
مطار مرسى علم الدولى 8 رحلات دولية من إيطاليا وألمانيا والتشيك اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات للاستمتاع بالإجازة علي شواطئ البحر الأحمر. 
 
وتبين من جداول الوصول، وصول 5 رحلات من المانيا  ورحلتين من التشيك ورحلتين من إيطاليا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.
 
وكان مطار مرسى علم الدولي قد استقبل أمس الثلاثاء، 12 رحلة طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار حتي الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل إجراءات للاستمتاع بالإجازة علي شواطئ البحر الأحمر. 
 
وتبين من جداول الوصول امس وصول 4 رحلات من بولندا ورحلتين من إيطاليا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من بلجيكا وأخري من سويسرا ولكسمبورج ورحلة من بلغاريا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.
 

 

 


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