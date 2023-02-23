محافظ سوهاج يشهد تسليم قيمة الدفعة الثالثة لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، تسليم شيك الدفعة الثالثة بقيمة 8 مليون جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضمن مبادرة" سقيا الماء من جمعية الأورمان "، لتوصيل مياه الشرب النظيفة للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود القائمين على المبادرة، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، خاصة الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في توفير حياة كريمة ، وتحقيق التنمية المستدامة للأسرة المصرية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "سقيا الماء"، تم إطلاقها في نوفمبر 2021، خلال مؤتمر تحضيري بحضور محافظ الإقليم، ووزراء "التنمية المحلية، والتموين، ونائب وزير الإسكان"، ومحافظي "أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم"، حيث تستهدف توصيل مياه الشرب النظيفة بتكلفة 100 مليون جنيه، للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات الخمسة المستهدفة، نصيب سوهاج منها 20 مليون جنيه، تم تسليم 3 دفعات منها بقيمة 12 مليون جنيه حتى الآن، وجاري العمل على توصيل أكثر من 1800 وصلة مياه شرب بمختلف قرى ومراكز المحافظة .

وقد قام رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج بإهداء درع الشركة للمحافظ تقديرا لدوره الفعال في دعم جميع أنشطة الشركة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركة خلال عملها بمختلف قرى ومدن المحافظة.