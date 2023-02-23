سوهاج تنظم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لـ60 من طلاب وطالبات المدارس

سوهاج عمرو خلف

نظمت محافظة سوهاج ممثلة فى الإدارة العامة للسياحة، والهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الماضى، وحتى أبريل القادم. وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعى السياحى والأثرى بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.

ومن جانبه أوضح أسامة المصرى مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم رحلة اليوم الواحد هذا الأسبوع، ضمن فعاليات البرنامج، لعدد 60 من طلاب وطالبات المدارس بسوهاج، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، شملت "متحف سوهاج القومى، ومنطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا، والمنطقة الأثرية بأخميم، ومقابر الحواويش الأثرية، وقرية النسيج بالكوثر".

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد استقبل فى وقت سابق، وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة فى إطار دعم المكون الثانى للبرنامج، والخاص بتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية، بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مدير المكتب التنسيقى للبرنامج، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وجون خيركاو، وميسفين وودا جوجيجو، ممثلى البنك الدولى، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، ومجد زهران، وسمر عادل ممثلى المكتب التنسيقى، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأعضاء الوحدة.

وأعرب محافظ سوهاج عن ترحيبه بزيارة بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيق لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا على الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التى تم ضخها فى مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.