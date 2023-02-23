اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة للاحتفال بـ"يوم الوفاء".. صور

الخميس، 23 فبراير 2023 06:57 م
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة للاحتفال بـ"يوم الوفاء".. صور محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لفيف من المحافظين والنواب، ووكلاء الوزارة السابقين وذويهم؛ للمُشاركة باحتفالية "يوم الوفاء" التي أقامتها المحافظة لتكريم قياداتها التنفيذية السابقة، تقديرًا وعرفانًا لجهود العطاء خلال السنوات الماضية.

وضم الوفد اللواء طارق مهدي، واللواء جمال إمبابي، واللواء محمود خليفة محافظي الوادي الجديد السابقين، وعددٌ من أبناء المحافظين الراحلين ومنهم اللواء أحمد وصفي، والمستشار ياسر التلاوي، والدكتور ماجد نجم، واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة السابق، واللواء خالد ضرعام نجل الشهيد طلعت ضرغام سكرتير عام المحافظة السابق، والدكتور محمد خليل عضو مجلس النواب الأسبق.
 
وقام الوفد في مستهل زيارتهم للمحافظة، بتفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، الذي يعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها، كما اطلع الوفد على تجربة إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة، مُشيدين بخطوات المحافظة الرائدة في مجالات التنمية المُختلفة.
 
 
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (1)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (1)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (2)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (2)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (3)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (3)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (4)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (4)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (5)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (5)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (6)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (6)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (7)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (7)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (8)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (8)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (9)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (9)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (10)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (10)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (11)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (11)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (12)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (12)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (13)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (13)

محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (14)
محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف المحافظة (14)

 


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